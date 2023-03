Conad Scherma Modica: Carla De Leva e Ottavia Iacono campionesse regionali 2022/23

Il terzo ed ultimo appuntamento stagionale del circuito regionale del Gran Premio Giovanissimi ha avuto luogo a Mazara del Vallo; ed oltre ad essere utile per la qualificazione al Campionato Italiano, era prova valida per l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale under14 per la stagione in corso. Titolo vinto da Carla De Leva nella categoria ragazze fioretto femminile, che con la vittoria in finale contro la trapanese Di Vittorio per 15/11 oltre a vincere la gara e laurearsi Campionessa Regionale della propria categoria, ha acquisito il diritto a rappresentare la Sicilia nel Trofeo Coni delle Regioni nel prossimo mese di settembre. Altra vittoria al femminile nella categoria allieve di fioretto femminile con Ottavia Iacono, che superando in finale la siracusana Blancato si aggiudica anche il titolo di Campionessa Regionale 2022/2023. Sul podio nella stessa categoria medaglia di bronzo per Carla Scarso. Vittoria sfiorata per Alberto Pisana nella categoria maschietti fioretto, sconfitto in finale per 9/6 dal siracusano Cobuzio; a fargli compagnia sul podio Gioele Flamingo fermato in semifinale in un derby modicano dallo stesso Pisana. Ad un passo dal gradino più alto del podio anche Federico Puglisi nella categoria allievi fioretto, sconfitto in finale dal catanese Giovita. Anche in questa categoria derby modicano in semifinale, con Roberto Calandrino fermato da Puglisi e medaglia di bronzo. Per gli under14 ora obiettivo puntato sulla seconda prova nazionale ad Ancona del Gran Prinx Kinder+Sport a metà aprile, e soprattutto al Campionato Italiano Gran Premio Giovanissimi a metà maggio a Riccione. Nel weekend intanto a San Lazzaro (Bo) Prova Nazionale Paralimpica, con in gara a difendere i colori della Scherma Modica: Carmelo Gurrieri e Antonio Carnazza nella spada maschile non vedenti, Valerio Cicero e Giuseppe Terranova nella cat. A spada maschile in carrozzina.