Modica, al teatro Garibaldi in scena "In nome della madre" con Galatea Ranzi

Il Teatro Garibaldi di Modica porta sul palco, mercoledì 5 e giovedì 6 aprile alle ore 21.00, lo spettacolo di prosa "In nome della madre" di Erri De Luca, con Galatea Ranzi e la regia di Gianluca Barbadori. La speranza e la rinascita, sentimenti centrali di questo periodo pasquale, si rafforzano incontrando le parole del testo di De Luca, che narra del mistero della gravidanza di Miriàm/Maria, la madre di Ieshu/Gesù, e rivelandosi così un'esperienza molto commovente e riflessiva per credenti e laici.

"In nome della madre" di Erri De Luca, con Galatea Ranzi, regia di Gianluca Barbadori, costume Lia Francesca Morandini, produzione Teatro Biondo Palermo in collaborazione con soc. coop. Ponte tra Culture / AMAT - Associazione Marchigiana Attività Teatrali, con il patrocinio di Regione Marche, andrà in scena al Teatro Garibaldi mercoledì 5 e giovedì 6 aprile alle ore 21.00.

