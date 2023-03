Valanghe in Norvegia: 5 italiani coinvolti, uno è morto

Tragedia tra le nevi delle montagne norvegesi, dove un gruppo di cinque italiani è rimasto coinvolto in una delle quattro valanghe che si sono abbattute nel nord del Paese. Secondo la polizia, citata dal giornale norvegese Aftenposten, uno di loro è morto, altri due sono rimasti feriti tra cui uno grave, mentre gli altri due sono rimasti illesi.

La Farnesina ha confermato che un connazionale è deceduto a seguito della valanga. Un incidente avvenuto in una giornata nera sulle cime norvegesi, con valanghe registrate anche in altre tre zone della regione del Nord-Troms, per un bilancio complessivo di quattro morti. Il gruppo di italiani si trovava sul picco Kavringtinden, una montagna di quasi 1.300 metri di altezza, meta popolare degli escursionisti. "Cinque persone di origine straniera erano in escursione nella zona. Possiamo confermare che una persona è morta", ha detto in conferenza stampa Morten Pettersen, della polizia di Troms.

FOTO ANSA