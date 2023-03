Scicli, 75enne scomparso dal pomeriggio: si cerca Giovanni Cannella

Dalle 15 di oggi pomeriggio le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono sulle tracce di un anziano sciclitano con problemi di memoria, di cui non si hanno notizie. Si tratta di un 75 enne residente in via Appia, una delle strade che da contrada Bruffalori interseca la vecchia provinciale che porta da Scicli a Sampieri, alle porte della borgata rivierasca. L'uomo si chiama Giovanni Cannella, indossa un paio di pantaloni scuri e un maglioncino verde e ha difficoltà a camminare.