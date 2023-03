Riceviamo e pubblichiamo. Stroke Unit: sì alla buona sanità, no alle polemiche.

"La Stroke Unit dell’ASP di Ragusa, allocata presso il P. O. “R. Guzzardi” di Vittoria, e il sistema di assistenza all’ictus della intera provincia, sono stati riconosciuti come Centro Oro per il quarter Q3 del 2020 nell’ambito del programma ESO-Angels Awards 2020. Si tratta di un premio che riconosce l’eccellenza nella gestione dell’ictus in ambito sia nazionale che europeo. Centro oro è un obiettivo raggiunto perché si è riusciti a garantire un’assistenza e cura di primo livello: la trombolisi. In questo campo la Stroke Unit di Vittoria è un’eccellenza ed è stata estesa anche ai presidi di Ragusa e Modica dal luglio del 2020". Questo comunicato riconosce l'eccellenza della Neurologia di Vittoria.

Lo stroke è un accidente cerebrovascolare tempo-dipendente, che deve essere trattato entro un determinato limite di tempo per evitare danni irreparabili. Il percorso stroke nasce proprio per l'attivazione tempestiva del trattamento di questa patologia in base a sintomatologia, limiti di età e tempo di insorgenza dei sintomi specifici.

Lo stroke, come l’infarto del miocardio, è una patologia tempo–dipendente: questo significa non solo che col passare del tempo peggiora progressivamente la sintomatologia, ma anche che aumenta il rischio di mortalità.

Nel caso specifico dello stroke ischemico, passate le prime ore della fase acuta, non è nemmeno più possibile intervenire farmacologicamente.

Al Maggiore di Modica sono stati assegnati 4 posti letto di Neurologia nell'ultimo piano di riordino ospedaliero, mai attivati. Se a Ragusa DEA di primo livello, viene assegnato lo Strock Unit è una scelta meritevole, per dare ai cittadini colpiti da Ictus un tempestivo intervento per evitare danni al cervello, non si spiega come mai la stessa “doverosa” scelta non è stata fatta per il Maggiore di Modica Dea di primo livello assegnando 4 posti letto di Strock Unit, magari aggregati alla Medicina, il distretto di Modica abbraccia una utenza maggiore proveniente anche dal siracusano, rispetto a Vittoria e Ragusa? La scelta di distribuire i posti letto di Strock Unit nei tre ospedali principali è un atto dovuto nei confronti dei cittadini e la Struttura complessa di Neurologia deve rimanere giustamente a Vittoria dove è nata. Si spera che i vertici dell’Asp di Ragusa riflettano e decidano di garantire il servizio a tutta la comunità senza fare differenze, con la salute non si scherza.

A Modica abbiamo visto troppe cose che non vanno, 8 posti letto di Astanteria non assegnati al pronto soccorso, la ristrutturazione del Pronto Soccorso è stato fatto con la collaborazione del Comune di Modica, l’ex Audiutorum nato nel 1976 finanziato dalla Cassa del Mezzogiorno mai finito, abbandonato e ricettacolo di sporcizia, la mega galattica fontana che impedisce il transito vicino al pronto soccorso, illuminazione scadente nel piazzale del Maggiore, la terrazza del vecchio plesso un colabrodo, la Rianimazione al piano terra doveva essere consegnata alla fine del 2021, i posti letto di Neurologia mai attivati, completamento della ristrutturazione dei reparti con bagni in camera nella vecchia ala, la spoliazione del laboratorio di analisi, eccellenza modicana riconosciuta a livello nazionale. L’Asp di Ragusa è una e le scelte devono essere equilibrate senza prevaricazioni a favore di chicchessia, il diritto alla salute è un bene prezioso, messo a dura prova il SSN, tagli di risorse, riduzione di posti letto, lunghe liste di attesa, chiusura di piccoli ospedali, distretti abbandonati, etc., purtroppo cede il passo ai privati, finanziando appunto il privato accreditato irragionevolmente gli stessi servizi che eroga l’Asp per decisione della politica. Per ultimo nella ex provincia Iblea servono le eccellenze non certo i doppioni che servono solo a sprecare risorse.

Salvatore Rando, Comitato via Loreto - Modica