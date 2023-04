Senza alcun motivo un uomo di 52 anni ha colpito al volto un passante. E' accaduto nella centralissima via Francesco Crispi, a Palermo. I carabinieri sono intervenuti in soccorso della vittima e l'aggressore, in stato di ubriachezza, è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. A richiedere l'intervento erano stati gli agenti della polizia municipale.