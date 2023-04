Piazze di spaccio a Siracusa, in via Amato sequestro di 'fumo' e crack

Nell’ambito dell’azione di contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti, che vede impegnati gli Uffici operativi della Questura di Siracusa e dei Commissariati della provincia, agenti delle Volanti, nel corso dei quotidiani controlli effettuati nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, hanno rinvenuto e sequestrato in via Santi Amato 23 dosi marijuana, 4 dosi di crack e 4 di hashish, pronte per essere cedute agli assuntori della zona.