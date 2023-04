Pasqua a Modica, gli appuntamenti della Settimana Santa a Santa Maria di Betlem

Entrano nel vivo i festeggiamenti della Madonna Vasa Vasa a Modica. Diversi gli appuntamenti quest’anno a Santa Maria di Betlem per la Pasqua Modicana che, dopo il periodo di pandemia, sarà un effettivo e completo ritorno alla normalità.

Si inizia con la Settimana Santa, Domenica 2 Aprile, Domenica delle Palme con la celebrazione mattutina, ore 11.00, in cui ci sarà la consueta benedizione delle palme e dei ramoscelli d’ulivo, la celebrazione serale, ore 19.00, si concluderà invece con il suggestivo rito della “Deposizione del Cristo dalla Croce”, dove il simulacro ottocentesco sarà portato in processione interna, insieme al simulacro di Maria SS. Addolora, in alla chiesa fino alla Cappella Palatina. Un momento intenso e di particolare commozione.

Avranno inizio quindi le celebrazioni in vista del Triduo Pasquale.

Giovedì Santo con la Messa in Coena Domini alle 19.00.

Il venerdì Santo prevederà a partire dalle 19.00 l’azione liturgica e l’adorazione della croce, alle 20.00 ritorna la processione cittadina con i simulacri di Maria Addolorata che uscirà da S. Maria di Betlem e del Cristo morto da S. Pietro Apostolo che percorreranno Corso Umberto I.

Sabato Santo, ore 19.00, veglia Pasquale cui seguirà il Rito della Resurrezione con l’ingresso del simulacro del Cristo Risorto verso l’altare maggiore.

Ricca di momenti la Domenica di Pasqua, giorno della resurrezione e della Madonna Vasa Vasa.

Prevista alle 8.45 l’uscita del simulacro di Maria vestita a lutto per le vie del territorio parrocchiale.

Alle 10.00 Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Parroco Don Antonio Maria Forgione e uscita del Cristo Risorto e della Madonna Vasa Vasa lungo Corso Umberto e strade limitrofe.

Alle 12.00 il suggestivo incontro del Cristo Risorto e della Madonna Vasa Vasa.

Ore 19.00 Solenne celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Salvatore Rumeo Vescovo di Noto che parteciperà alla processione serale della Madonna Vasa Vasa che da S. Maria di Betlem raggiungerà la Basilica Santuario Madonna delle Grazie. A seguire spettacolo pirotecnico e rientro.