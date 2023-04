La chef stellata Viviana Varese apre il 6 aprile a Noto il 'Viva Bistrot'

L'amore per la Sicilia di Viviana Varese raddoppia e a Noto, in provincia di Siracusa, apre il 6 aprile un secondo locale, il Viva il bistrot, insieme a Ida Brenna e Matteo Carnaghi con i quali, nel 2022, ha aperto una nuova società per lo sviluppo dei progetti in Sicilia. La Chef dello stellato milanese Viva, Viviana Varese, racconta di essere rimasta stregata dalla luce della città barocca siciliana. Una ''malìa'', come dicono i siciliani, una sorta di incantesimo, ma dagli esiti positivi, ha rapito l'imprenditrice fin dal suo primo soggiorno nella Sicilia orientale: la luce, i colori, l'aria, l'essere terra al centro del Mediterraneo, tutti elementi che sono stati fonte di ispirazione prima per la sua precedente apertura, il W Villadorata Country Restaurant, il ristorante del brand Viva Viviana Varese all'interno dell'accogliente e affascinante Country House Villadorata, e poi per questo nuovo progetto gastronomico, concepito con una formula innovativa. Gli spazi sono all'interno del più bel palazzo di Noto, Palazzo Nicolaci della metà del XVIII secolo, concepito in puro stile barocco. Il Viva il bistrot è proprio nelle cantine che furono della residenza: archi ogivali e campate a botte su sale ampie e fresche costruite nella tipica pietra sedimentaria della zona dalle colorazioni calde e delicate. A rendere dinamico e contemporaneo l'ambiente sono l'arte e il design con arredi selezionati dalla proprietaria del locale, Cristina Summa. Le lampade Lampe de Marseille di Nemo Lightning, il bancone bar in stile anni '50, le sedie J110 Chair Hay di Poul M. Volther, sono solo alcuni esempi. Le linee grafiche ed essenziali degli arredi si accendono invece grazie alle opere d'arte esposte.