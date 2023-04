Stop ai lavori dell'autostrada Siracusa-Gela? Minardo (Lega): intervenga Salvini

“Sul tratto Ispica-Modica dell’autostrada Siracusa-Gela si gioca la dignità di un provincia e dell’intera Sicilia. E’ indispensabile dimostrare che nella nostra terra un cantiere apre e poi chiude in tempi certi restituendo ai cittadini le normali condizioni di viabilità” così il parlamentare ibleo Nino Minardo interviene sul possibile stop ai lavori sui lotti autostradali 6, 7 e 8 della Sr-Gela nel tratto Ispica-Modica denunciato dalla società che ha vinto l'appalto, la Cosedil ,con una lettera al Consorzio Autostradale Siciliano e al Governo siciliano in cui sottolinea il mancato pagamento di oltre 14 milioni di euro destinati ai soggetti impegnati nel cantiere.

“Il mancato trasferimento delle risorse - continua Minardo - oltre a bloccare i lavori avrebbe gravi ripercussioni economiche: oltre all’aggravio dei costi per il mancato completamento dei lavori nei tempi previsti potremmo anche perdere preziosi posti di lavoro. L’autostrada Siracusa-Gela è un’arteria strategica e la sua interruzione si traduce in un grave danno economico per il territorio”.

Minardo annuncia però un’azione per impedire che il cantiere smetta di lavorare: “in raccordo con l’assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò e con il Presidente Schifani ho interessato della questione il ministro Salvini che conto di incontrare nei prossimi giorni per risolvere tutte le criticità e scongiurare lo stop ai lavori” conclude il deputato.