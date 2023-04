Anthony Barbagallo (Pd): "Dobbiamo riappropiarci del territorio"

"Serve dire le cose ai siciliani per come stanno. Dobbiamo adesso mettere a punto un'agenda su alcuni punti che ci consentano di riappropriarci del territorio. Ripartiamo dalle elezioni provinciali che sono sullo sfondo". Lo ha detto il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, a margine della Direzione regionale del partito in corso negli spazi della sede dell'EPYC - European Palermo Youth Center, nel capoluogo siciliano. Situazione politica ed elezioni amministrative i temi cardine dell'incontro presieduto da Antonio Ferrante.