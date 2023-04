Elezioni a Siracusa: "Scelta Bonomo non coinvolge Mpa, il candidato è Messina"

"Prendiamo atto delle aspirazioni e delle posizione di ciascuno ma la legge in vigore sull'elezione diretta del sindaco impone che ci si coalizzi. Il tavolo regionale tra i partiti del centrodestra voluto dal presidente Schifani ha indicato per Siracusa la candidatura di Ferdinando Messina . La scelta di Bonomo (nella foto) assunta a titolo personale è irriguardosa nei confronti del MPA e certamente non coinvolge il Movimento". Così Fabio Mancuso, rappresentante Mpa al tavolo del centrodestra, dopo che Mario Bonomo, coordinatore MpA Siracusa, si è dichiarato contrario alla designazione di Ferdinando Messina, esponente di Forza Italia, indicato dal tavolo del Centrodestra candidato a sindaco di Siracusa.