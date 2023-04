Operaio morto a Floridia in un incidente sul lavoro: gara di solidarietà

La sua vita , seppur ancora giovane, era stata un inferno. Keita, partito dal Gambia, nel 2014 era arrivato in Italia minorenne. Qui, ha studiato, ha trovato casa e infine un lavoro a tempo indeterminato. Era perfettamente integrato in una terra che amava. Lunedì è scomparso, a soli 26 anni, a causa di un tragico incidente sul lavoro accaduto a Floridia nel Centro di demolizioni Cultrera nella zona artigianale di contrada Vignarelli. Sarebbe stato colpito dal braccio meccanico del 'ragno' e per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante il trasferimento al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Gli amici, ed a Floridia ne aveva tanti lo ricordano come 'un bravissimo ragazzo'. La sua morte ha lasciato tristezza e rabbia per un incidente che forse si sarebbe potuto evitare. Per Keita si è già messa in moto a Floridia la macchina della solidarietà. E' stata avviata una raccolta di fondi da destinare alla famiglia del ragazzo. Si possono versare i soldi sul conto con un bonifico bancario: Iban: ES7821000083880101934122 ; Intestato a: DABBA KEITA ;Paese di destinazione: Spagna Banca : CAIXABANK, Causale: Per Keita.

L.M.