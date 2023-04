L'inchiesta sulle mazzette a Pachino, lunedì udienza di convalida a Ragusa

Si terrà lunedì nel carcere pendente di Ragusa, l'udienza di convalida per gli arresti del vice sindaco di Pachino, Aldo Russo e del funzionario della Regione in pensione, Giuseppe Di Martino, accusati dalla Procura di Ragusa di concussione in concorso. Toccherà al Gip, Ivano Infarinato interrogare i due indagati che dovranno difendersi dall'accusa di avere chiesto una tangente ad un imprenditore della grande distribuzione alimentare di Pozzallo per ottenere una concessione edilizia a Pachino. All'udienza di convalida Russo sarà difeso da Luigi Caruso Verso, mentre Di Martino, dall'avvocato Corrado Di Stefano. I due penalisti rappresenteranno al giudice le precarie condizioni di salute sia del vice sindaco, che da tempo combatte contro una grave patologia, che del pensionato , che è cardiopatico. Intanto dal fronte investigativo si apprende che a consegnare il pacchetto con il denaro non sarebbe stato l'imprenditore, ma un avvocato, delegato dalla presunta vittima.