Siracusa costretto a vincere al 'De Simone' per continuare a sperare nell'aggancio alla vetta

Penultimo turno casalingo di campionato per il Siracusa, che riceverà domani pomeriggio alle 16 al “Nicola De Simone” la Rocca Acquedolcese. Dopo le larghe vittorie su Milazzo e Acicatena, gli azzurri affrontano un altro avversario sulla carta alla loro portata. Il direttore sportivo Salvatore Castorina però non sottovaluta l’impegno della sua squadra. “Queste, almeno inizialmente, sono le gare più difficili e insidiose – spiega – perché si affrontano formazioni che non hanno quasi più nulla da chiedere al campionato e possono giocare con la serenità dei nervi distesi. Questa partita può diventare più agevole dal momento in cui la sbloccheremo”. All’andata gli azzurri si imposero 2-0 con le marcature di Savasta e Giordano e fu l’inizio di una rimonta che li ha portati a competere fino alla fine per il salto diretto in serie D con Nuova Igea Virtus e Taormina. “Delle due dirette concorrenti – sottolinea il ds – il compito più difficile lo avrà il Taormina perché affronterà il Modica, che deve fare punti se spera di rientrare nei playoff. La squadra giallorossa, invece, non dovrebbe incontrare grosse difficoltà per superare in casa la Nebros. Noi però dovremo pensare solo alla nostra partita, senza farci distrarre da ciò che accadrà negli altri campi”.

Questo il pensiero del direttore generale Mauro Di Natale: “Sono certo che i nostri meravigliosi ragazzi, dopo la fantastica rimonta del girone di ritorno, non lasceranno nulla di intentato, cercando di aggiudicarsi le tre partite finali, a partire da quella di domani con la Rocca Acquedolcese, in attesa di conoscere i risultati dagli altri campi. Una mano decisiva dovranno darla i nostri eccezionali tifosi che hanno seguito la squadra per tutta la stagione, anche nei momenti più difficili. Starà a loro cercare di spingere ancor di più i nostri leoni verso il traguardo, ricordando che il successo non viene solo con la vittoria ma con il desiderio di vincere”.