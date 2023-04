La direzione dell'Arnas Garibaldi comunica che "il trasferimento del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Garibaldi-Centro è in programmazione dalle ore 22.00 di lunedì 3 aprile fino alle ore 22.00 di giovedì 6 aprile", si legge in una nota. "Per evitare disagi", la direzione, sottolinea la nota, "invita gli utenti alla più ampia collaborazione possibile".