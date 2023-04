Sequestro a Catania di prodotti alimentari senza tracciabilità

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” ed in collaborazione con il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania e il personale della Polizia Locale di Catania hanno effettuato un servizio di contrasto all’illegalità diffusa nel centro ed in particolare nei confronti degli abusivi.

Le verifiche ispettive effettuate in Piazza Risorgimento hanno riguardato una rivendita abusiva di prodotti ortofrutticoli il cui titolare, una 43enne catanese è stata sanzionata amministrativamente per un importo complessivo di 3.579 euro, per occupazione di suolo pubblico e mancanza di autorizzazione amministrativa. I Carabinieri hanno anche sottoposto a sequestro 35 kg di frutta collocati sul suolo pubblico.

Analogamente è stato sanzionato amministrativamente il titolare di una rivendita abusiva di bevande, un 48enne catanese, nei cui confronti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo totale di 3.579 euro per aver occupato il suolo pubblico con le bevande in vendita (sottoposte a sequestro 53 confezioni di bevande di vario tipo) e per mancanza di autorizzazione amministrativa.

Nella medesima piazza è stato “pizzicato” un venditore abusivo, un 18enne catanese, che ha occupato il suolo pubblico collocando prodotti ittici in vendita ed è stato pertanto sanzionato amministrativamente per un importo di 173 euro.

I Carabinieri hanno sottoposto a controllo anche un’attività commerciale di rivendita di prodotti ortofrutticoli, il cui titolare, un 27enne catanese, è stato sanzionato per occupazione del suolo pubblico con la merce in vendita.

La medesima sanziona amministrativa per invasione di suolo pubblico è stata elevata nei confronti di un 32enne catanese, venditore abusivo di prodotti dolciari, come pure nei confronti di un 46enne catanese, titolare di un’attività commerciale di rivendita di giocattoli.

I militari dell’Arma nell’ambito del medesimo servizio si sono spostati in zona viale Vittorio Veneto dove hanno sottoposto a verifica un’attività commerciale di rivendita di prodotti ittici il cui titolare, un 41enne catanese, è stato sanzionato amministrativamente per un importo di 1.500 euro in quanto 5 kg di prodotti ittici in vendita sono risultati privi di tracciabilità e quindi sottoposti a sequestro.;

Al termine di analoga attività ispettiva, effettuata in zona via Ventimiglia, i militari dell’Arma hanno sanzionato amministrativamente un 36enne catanese, titolare di una attività commerciale di rivendita di prodotti ittici, per un importo complessivo di 2.500 euro.

I militari operanti hanno sequestrato 20 kg di prodotti ittici privi di tracciabilità ed hanno disposto la chiusura temporanea dei locali deposito e di lavorazione dell’attività commerciale.