Mario Bonomo lascia la guida dell'Mpa in provincia di Siracusa. Lo fa scrivendo una nota pacata, ma incisiva. "

Si dice che in politica ci si debba attendere di tutto. Ma mai mi sarei aspettato di vedere definito addirittura “irriguardoso” il mio comportamento nei confronti del Mpa.

In questi anni bui la militanza mia e di tanti amici a Siracusa è stata dettata dal cuore oltre che dall'attivismo. Oggi che il Movimento per l’Autonomia, si apre a nuove fulgide prospettive e attrae ancora nuove adesioni - afferma Bonomo - ritengo stretto per la mia persona un percorso che vedo da subito riproporsi ancora una volta fondato su ipocrisie e falsità . Mi trovo quindi, mio malgrado, a dovere prendere atto che le opinioni politiche mie e di tantissimi altri militanti contano poco rispetto a decisioni adottate altrove. Di conseguenza, in piena coerenza con il mio modo leale e trasparente di intendere la politica, lascio la guida del Mpa della provincia a Siracusa a qualcuno aduso ad eseguire ordini provenienti da altrove".