Volley Modica, ultima sfida a Montefiascone contro Tuscania: a caccia di punti per evitare i play out

Operazione Tuscania per l'Avimecc Volley Modica, che domani pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Montefiascone conclude la regolar season rendendo visita alla Maury's Com Cavi quarta forza del campionato di serie A3 di pallavolo.

I biancoazzurri, reduci dal rigenerante successo con Sorrento, sono attesi dall'ultimo sforzo e dovranno cercare di portare a casa i punti necessari per preservare la categoria senza dover passare dalle Forche Caudine dei play out.

La classifica molto corta, soprattutto nella parte bassa, infatti, non permetterà al sestetto di Giancarlo D'Amico di abbassare la guardia, ma un successo in terra laziale metterebbe la formazione modicana al sicuro da ogni situazione.

Qualunque sia l'esito finale quella dei biancoazzurri è stata una stagione ricca di emozioni, pathos e cambiamenti di scenari. Per lunghi tratti del campionato, infatti, Capelli e compagni hanno lottato per un posto nei play off, ma i troppi alti e bassi di una squadra giovane quella modicana hanno fatto svanire il sogno e ora bisogna lottare con le unghie e con i denti per preservare la categoria.

Il sestetto della Contea arriva al match decisivo della stagione “carico”, ma con la consapevolezza che dall'altra parte della rete si ritroverà una squadra che vuole fare bottino pieno e che non regalerà nulla.

A Montefiascone, dunque, sarà l'ennesima battaglia di quest'anno che sarà affrontata con la determinazione giusta e interpretando nella maniera giusta una partita che offre la chances di chiudere il discorso salvezza, quindi per il sestetto caro al presidente Ezio Aprile, sarà doveroso fare tutto quello che è nelle loro possibilità per non avere nessun rimpianto.