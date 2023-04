Calcio di Eccellenza. Il Modica cerca l'impresa a Taormina, Betta: crocevia per i play off

Penultima trasferta della stagione di Eccellenza per il Modica che domani, domenica, rende visita al Taormina. La squadra messinese, a tre giornate dalla fine del torneo, è seconda in classifica insieme al Siracusa, ad un punto dalla capolista Nuova Igea che sarà impegnata in casa contro la Nebros. Il Modica è alla ricerca di un posto play off e la missione dei rossoblù a Taormina sembra proibitiva. Mister Betta, tuttavia, non ha intenzione di mollare. “Abbiamo voglia di provarci sino alla fine - afferma - e sappiamo che a Taormina, c’è il crocevia nel percorso verso i play off. Giochiamo questa partita con la consapevolezza che sia una sorta di pre-play off. La vogliamo vincere perché vogliamo crederci sino a quando ci sarà la possibilità e vincere domani, significa, appunto, avere credenziali importante verso il traguardo che ci siamo posti. I play off, sono il nostro obiettivo. Il Taormina e’ forte, non è in quella posizione di classifica per caso, si sta giocando la promozione diretta, ha giocatori di categoria e sta raccogliendo i frutti di un progetto che da anni porta avanti con consapevolezza. Sono quadrati, ben messi in campo, convinti dei propri mezzi che sono notevoli. Noi andiamo la’ dopo una settimana di ottimo lavoro e avendo recuperato qualche acciaccato. Stiamo bene anche psicologicamente e questa è un’arma che possiamo sfruttare. E’ il momento di raccogliere le forze e credere in ciò che ancora possiamo raggiungere. Non è facile e Taormina è il crocevia. Grande rispetto per loro come per chiunque ma noi siamo consapevoli di quello che possiamo e vogliamo fare”

Ecco i convocati per la gara di Taormina (ore 16):

Portieri: Incatasciato, Scordino.

Difensori: Aquino, Butera, Carpinteri, Denaro, La Cognata, Musso, Scrugli, Vindigni.

Centrocampisti: Candiano, Guerci, Misseri S., Pappalardo, Prezzabile, Riela, Sangare'.

Attaccanti: Agodirin, Lorenzo, Mincica.