Mancato pagamento lavori autostrada Siracusa-Gela, protestano Cisl e PD

"Ci uniamo all'accorato appello dei lavoratori e della società Cosedil che ha vinto l'appalto per i lavori sui lotti autostradali 6, 7 e 8 della Siracusa-Gela nel tratto Ispica-Modica e che chiede l'intervento immediato del Consorzio Autostradale Siciliano e del Governo regionale per il mancato pagamento di oltre 14 milioni di euro destinati agli operai impegnati nel cantiere". Lo dicono, in una nota congiunta, il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D'Anca e il segretario della Filca Siracusa-Ragusa, Nunzio Turrisi che aggiungono: "Occorre istituire immediatamente un tavolo tecnico con tutti gli interlocutori interessati per cercare di trovare una soluzione ed evitare che si arrivi al collasso di un'opera che rischia di essere annoverata come l'ennesima incompiuta così come tante altre che sono ferme al palo in tutta la Sicilia. Bloccare l'autostrada Siracusa Gela che rappresenta un’arteria strategica per lo sviluppo economico e produttivo della nostra regione sarebbe una vergogna e l'ennesima tegola che cade sulla testa dei siciliani già fortemente penalizzati dall'enorme gap infrastrutturale oltre alla pesante ricaduta che comporterebbe dal punto di vista occupazionale.

Ci auguriamo – continua la nota - che il governo regionale si attivi immediatamente per mettere mano alle priorità infrastrutturali e soprattutto a quelle che richiedono un intervento urgente per scongiurare l'ipotesi che questo tratto autostradale venga inserito tra i cantieri che non hanno mai visto la luce. Manca davvero poco per concludere i lavori quindi non pagare l’impresa che ha mantenuto gli impegni ed è riuscita con mille difficoltà ad arrivare fino alla fine, grazie anche al sacrifico di tante maestranze che nel tempo sono state impegnate nell’opera, sarebbe ingiusto e comporterebbe un grande spreco di risorse non consegnare alla collettività un’opera strategica per il territorio. Strada questa che deve essere completata per dare opportunità di mandare in gara gli altri lotti mancanti per arrivare fino a Modica; quindi consegnare i lotti in fase di esecuzione risulta indispensabile anche per il completamento dell’opera nel suo complesso".

Dipasquale (PD}: inaccettabile e pericoloso ritardo nei pagamenti per Siracusa-Gela

“È inaccettabile che i fornitori impegnati nei cantieri della Siracusa-Gela non siano stati ancora pagati, causando danni a tutti i soggetti interessati e mettendo in pericolo la realizzazione dell'opera". Lo dichiara Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, in riferimento alla possibile interruzione dei lavori di costruzione del tratto autostradale tra Pozzallo e Modica della Siracusa-Gela.

"L'immobilismo della Regione e del Consorzio Autostradale Siciliano è preoccupante - aggiunge il parlamentare dem - perché manca poco al completamento di questi lotti autostradali ed è assurdo che si perda tempo e non si risolvano nel modo adeguato i problemi. Insomma si è fatto 30, ma non si riesce a far 31, parafrasando un vecchio adagio. Eppure l'autostrada Siracusa-Gela, con i tratti in costruzione in provincia di Ragusa, è un'opera strategica per il territorio e un importante volano per l'economia locale. L'interruzione dei lavori potrebbe comportare la perdita di posti di lavoro e l'impossibilità di concludere l'infrastruttura nei tempi previsti, con conseguente aggravio dei costi per la società appaltatrice e per il Consorzio Autostradale Siciliano".

"Mancano 14 milioni di euro - dice ancora Dipasquale - che il CAS dovrebbe già avere nelle proprie disponibilità e trasferire alla ditta appaltatrice per pagare i fornitori. È urgente che si intervenga per trovare una soluzione a questo grave problema. La Regione si adoperi al più presto per evitare lo stop dei lavori - conclude - e per garantire che l'opera possa essere completata nei tempi previsti”.