Caltagirone, il Liceo Gentile si veste di blu per la Giornata Mondiale dell’Autismo

Caltagirone, la disabilità come ricchezza. Al liceo delle Scienze Umane Paritario G.Gentile di Caltagirone si sono svolti diversi incontri, nel corso dell’anno, sull’inclusione e integrazione nella società da persone che hanno raccontato la loro esperienza, disturbo o storia, con l’obiettivo di trasmettere informazioni e conoscenza ma soprattutto lanciare messaggi di speranza.

In occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo il Gentile si è vestito di blu. Docenti e alunni hanno indossato vestiti o accessori, creato cartelloni, disegnato, letto poesie, per omaggiare tutti i ragazzi e ragazze affette da tale disturbo. Hanno partecipato all’incontro Gloria Licitra - psicologa, Barbara Boria - terapista ABA, Angelica Belverde - mamma di Tommy, Simone Cantali - Assistente Educatore e Samuel Carrasco - studente.

Il tutto introdotto dal cantante autistico Samuele di Natale che ha intonato il brano “Non arrenderti mai” inno nazionale dell’Autismo. Su iniziativa del Coordinatore, i liceali hanno omaggiato il loro compagno di classe regalando un quadro che raffigura il contorno delle mani per amicizia, vicinanza, sostegno e supporto. “I nostri figli hanno reso magico il nostro percorso di vita - hanno detto i genitori presenti all’incontro”. “Da quando sono nato, grazie a mio fratello, - ha detto Samuel, studente del liceo - sono più sensibile al tema della diversità e ha arricchito la mia vita”. “Nella vita - ha detto il coordinatore didattico prof Francesco Bunetto - è normale essere a contatto con persone affette da disabilità e che questo incontro serva per trasmettere l’importanza dell’inclusione ricordando che il loro carattere e i loro interessi vanno oltre alla superficialità delle etichette”.