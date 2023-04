Trump attacca il giudice che presiederà il processo

Donald Trump ha già iniziato a combattere contro l'incriminazione da parte della procura di Manhattan e nell'ultimo post sul suo social media Truth attacca il giudice che dovrebbe presiedere un eventuale processo.Juan Manuel Merchan è il giudice che ha presieduto il processo contro due società della Trump Organization e il loro ex chief financial officer, Allen Weisselberg, uno dei consiglieri più fidati di Trump. Sta anche supervisionando il procedimento per frode e riciclaggio contro Steve Bannon, l'ex capo stratega del tycoon. "E' un tribunale fantoccio", ha attaccato l'ex presidente.

"Il presidente Donald Trump ha raccolto oltre 4 milioni di dollari nelle 24 ore successive alla persecuzione politica senza precedenti del procuratore di Manhattan Alvin Bragg". Lo riferisce in una news letter la campagna del tycoon per le elezioni del 2024 accusando, di nuovo, il procuratore di "palese interferenza contro il principale candidato presidenziale repubblicano". Lo staff dell'ex presidente sottolinea che "oltre il 25% dei fondi proviene da nuovi donatori".

L'ex presidente degli Stati Uniti è accusato di aver pagato la pornostar Stormy Daniels affinché tacesse riguardo alla loro relazione avuta in passato.

L'incriminazione di Donald Trump "è monumentale, epica. E sono fiera di me. L'altro lato della medaglia è che questo evento dividerà ulteriormente gli americani". Lo sostiene in un'intervista al britannico Times Stormy Daniels, la pornostar che ha fatto cadere il tycoon. "Se l'è già cavata una volta dopo aver aizzato alla rivolta e creato il caos. Quale che sia l'esito dell'incriminazione ci saranno violenza, feriti e morte", ha avvertito l'attrice hard.

"Mi odia", ha tuonato il tycoon.