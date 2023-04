Friuli Venezia Giulia domani e lunedì alle urne per le Regionali

Sono 1.109.395 gli elettori chiamati al voto domenica e lunedì in Friuli Venezia Giulia per l'elezione del presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale.

Le urne resteranno aperte domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15.

Al termine inizierà lo spoglio delle schede.

Negli stessi orari di apertura dei seggi - ricorda il Servizio elettorale - saranno aperti anche gli Uffici comunali competenti per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

Per Palazzo del Lloyd la sfida è a quattro: a contendersi la carica di presidente del Fvg saranno Giorgia Tripoli, (sostenuta da movimenti della galassia no vax), Alessandro Maran (Terzo Polo), Massimiliano Fedriga (centrodestra) e Massimo Moretuzzo (centrosinistra).

Il nuovo Consiglio sarà composto da 48 consiglieri. Ne faranno parte il presidente eletto e il primo candidato presidente non eletto. Gli altri 46 seggi saranno distribuiti con metodo proporzionale tra le 5 circoscrizioni. Oltre che per le regionali (scheda azzurra), in 24 comuni del Fvg, tra cui Udine, si voterà anche per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Sono circa 212 mila gli elettori coinvolti dalla doppia consultazione. In questi comuni lo spoglio delle schede per le amministrative (scheda arancione) inizierà quando sarà ultimato quello delle regionali.

I 1.360 seggi elettorali dei 215 comuni del Friuli Venezia Giulia sono stati regolarmente costituiti oggi alle 16. Lo comunica il Servizio elettorale della Regione Fvg.