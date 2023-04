Terrasini: il mare è benessere sociale, protocollo d’intesa tra Inner Wheel e “Sant’Erasmo Nautilus”

Si naviga in acque alte quando si decide di alzare l’asticella creando sinergie importanti. Se, quindi, le collaborazioni ottengono i risultati sperati si può andare a vele spiegate. È il caso del protocollo d’intesa siglato tra Inner Wheel Club Terrae Sinus Distretto 211 e l’associazione “Sant’Erasmo Nautilus” che, in una mattinata baciata dal sole, si sono strette la mano decise a portare avanti iniziative nelle quali il mare è inteso come strumento per la produzione di benessere sociale anche attraverso attività di studio e salvaguardia ambientale.

«Un progetto al quale ho tenuto sin da quando ho conosciuto l’associazione – afferma Tina Thomsen, presidente dell’Inner Wheel Club Terrae Sinus Distretto 211 – perché so bene l’effetto benefico delle attività in mare. Io sono felice quando si possono avviare percorsi di benessere per la comunità. Sono certa che insieme andremo molto lontano».

Una cerimonia con tutti gli elementi per definirla così e darle l’onore che merita. A renderla completa la partecipazione della vice-presidente “Inner Wheel Club Terrae Sinus”, Tata Failla, insieme a una nutrita rappresentanza delle socie del club; del presidente dell’Inner Wheel Palermo Igea, Francesca Manno Coglitore; di Mariarita Moscato, Editor Distretto 211 Sicilia-Calabria; di Costantino Pilliteri, delegato del Rotary Foundation. Presenze importanti per dare il segno di una comunione di intenti.