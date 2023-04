Marittimo colto da malore, evacuazione sanitaria nel mare di Siracusa

E' pervenuta presso la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Siracusa, richiesta di assistenza di evacuazione medica da parte della nave oceanografica 'G. Dallaporta' battente bandiera italiana.

Durante la navigazione con destinazione Mazara del Vallo (TP), a circa 9 Miglia Nautiche dal Porto Grande di Siracusa, la nave in parola riferiva in ordine ad un malore accusato da un membro dell’equipaggio.

Inviata la motovedetta dipendente da questa Capitaneria di Porto M/V CP 320, la nave 'G. Dallaporta' veniva scortata agli ormeggi dove ad attenderla si trovava unità mobile con personale del 118.

Il marittimo una svolta sbarcato è stato affidato alle cure del personale medico e trasferito per accertamenti presso l’Ospedale Umberto I di Siracusa.