Valanga in Valle d'Aosta, dispersi due scialpinisti torinesi

Due scialpinisti torinesi risultano dispersi da ieri sera in Valle d'Aosta, nella stessa zona dove poco dopo i soccorritori hanno individuato una valanga di vaste proporzioni. E' accaduto sul Chateau des Dames, vetta in Valtournenche (Aosta), dove le ricerche, apparse difficili fin dal primo momento, sono state sospese durante la notte. Sono riprese questa mattina. L'allarme è stato dato dagli amici che non li hanno visti rientrare e hanno cercato invano di raggiungerli al telefono. Il pericolo valanghe nella zona è forte. Ieri due slavine hanno travolto altri tre gruppi di scialpinisti in Valle d'Aosta, senza fare feriti. L'altro ieri un italiano di Vicenza è morto per una valanga in Norvegia e un altro è ricoverato in gravi condizioni.