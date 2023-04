Soccorsi 92 migranti a largo della Libia: 40 sono minorenni

La Ocean Viking di Sos Mediterranée ha soccorso ieri 92 migranti in difficoltà a bordo di un gommone "sovraccarico e sgonfio" allargo delle coste libiche. Tra le persone salvate ci sono 9 donne e 40 minori non accompagnati. Le partenze sono riprese ieri dopo alcuni giorni di stop. Ieri 290 dei 903 ospiti dell'hotspot di Lampedusa, ormai strapieno, sono stati trasferiti a Porto Empedocle, dove sono attesi all'alba. A Cutro è stata trovata la 92/a vittima del naufragio del 26 febbraio. Martedì pomeriggio a Palazzo Chigi la presidente Giorgia Meloni farà il punto sul dossier in una nuova riunione.