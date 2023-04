La crisi sociale in Francia, premier 'bacchetta' viceministra Schiappa per una intervista su Playboy

La premier francese, Elisabeth Borne, ha telefonato alla viceministra Marlène Schiappa, per dirle che la sua intervista in uscita l'8 aprile su Playboy "è completamente fuori luogo nell'attuale contesto". In molti hanno criticato l'iniziativa durante la grave crisi sociale aperta per la riforma delle pensioni. Critiche simili sono state rivolte allo stesso presidente Macron, intervistato da Pif, un periodico a fumetti per adolescenti, e al ministro del Lavoro, Olivier Dussopt, che rivelato al periodico Tetu un'intervista in cui rivela la sua omosessualità. Per il leader di France Insoumise, Melenchon, "laFrancia sta deragliando". Intanto il ministero degli Esteri ha confermato la morte di un volontario francese in Ucraina, rinnovando l'invito ad evitare di viaggiare in quel Paese