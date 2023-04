Esternazioni di Anthony Barbagallo su Bianco: non tutto il Pd la pensa come lui

"Il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo non sciupa l’occasione di far perdere voti al partito, parlando a vanvera su Bianco invece di usare parole sagge, come invece ha fatto il cugino Giovanni Barbagallo. Tra i due evidentemente c’é un abisso, culturale, politico ed umano.

Barbagallo Jr. non sa che dopo l’incredibile e incomprensibile sentenza di ieri, Bianco è stato inondando di attestazioni di stima da parte di cittadini ed esponenti politici, anche dello stesso Partito Democratico.

Anche oggi Anthony, dirigente del PD di Pedara, fa di tutto per arrivare ultimo alle elezioni amministrative, dimostrando per l’ennesima volta di non conoscere la città di Catania. Continua il suo tentativo, storico ormai, di non far eleggere nessuno nella nostra città per evitare che persino 1-2 consiglieri possano fargli ombra.

Continua a prendere le distanze da Bianco dimenticandosi che fino ad un paio di mesi fa discuteva con lui di elezioni, congressi, prospettive politiche. E dimenticandosi anche di quando zampettava allegramente a Palazzo degli Elefanti fino a pochi anni fa, mentre Bianco era sindaco: allora evidentemente non prendeva affatto le distanze. Tacere sarebbe più dignitoso". A prendere le distanze sulle affermazioni del segretario regionale Dem, è Mario Crocitti, componente della direzione provinciale del Pd.