In un barattolo nascondeva anfetamine, 22enne arrestato a Floridia

I Carabinieri della Tenenza di Floridia, hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane incensurato di 22 anni.

I militari, a seguito di perquisizione domiciliare hanno rinvenuto 80 grammi di anfetamine nascosti in in cucina, all’interno di un barattolo.

Al termine delle operazioni lo stupefacente è stato sequestrato, mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.