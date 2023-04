Pallamano, la stracittadina va allo Scicli Social Club: battuto il team dell'Handball (27 a 19)

ASD HANDBALL SCICLI SOCIAL CLUB - SCICLI SOCIAL CLUB 19-27

(PT 8-16)

ASD HANDBALL SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti, Ballaera (2) Marino Giovanni, Marino Bartolo (1), Ficili (1), Ciavorella (10), Carbone (2), Drago (2), Costa, Causarano, Dudija (1). All.: Luigi Ciavorella.

SCICLI SPORT CLUB: Iacono, Rodrigues, Cavallo Giosuè, Cavallo Claudio, Gulino (4), Catania (1), Parisi Assenza (1), Magnifico (8), Delitala (10), Pipitone, Ventura (3), D’Aguanno, Martino. All.: Agostino Tilotta.

ARBITRI: Nunzio Bertino e Antonio Castagnino.

Giornata no per il gialloverdi padroni di casa che hanno fornito una prova al di sotto delle aspettative, contro avversari esperti che hanno affrontato la partita con il giusto piglio. Il sempreverde portiere Franco Iacono è stato portentoso in alcuni interventi, parando tiri da tutte le distanze e posizioni.

I padroni di casa scesi in campo dopo i due successi consecutivi nella fase ad orologio erano coscienti di incontrare un avversario molto forte e durante la settimana avevano preparato la gara con molta attenzione, ma un pizzico di nervosismo li ha traditi non riuscendo ad imprimere il giusto ritmo di gioco alla gara, lasciando il campo agli avversari, che forti della loro esperienza hanno dominato.

Partita mai in discussione per i biancazzurri di Tilotta che hanno condotto la gara sin dal primo minuto, portandosi nei primi dieci minuti sul 2-7. La reazione dei gialloverdi è stata flebile. La gara ha poi preso la piega che ha portato al successo finale intorno a metà tempo quando uno scatenato Delitala ha portato il parziale sul 6-13. Il primo tempo si è chiuso sul 8-16.

Nel secondo tempo, più equilibrato del primo, nonostante la scelta tattica di Ciavorella di giocare con il doppio pivot la squadra gialloverde non è riuscita ad impensierire gli avversari che hanno mantenuto con sufficienza il loro livello di gioco controllando bene la gara. Nei minuti finali la squadra gialloverde ha avuto un sussulto segnando quattro gol consecutivi, ma la gara ormai era compromessa, con un distacco di ben otto reti. Al suono della sirena il tabellone segna 19-27.

Queste le parole pronunciate dal coach Luigi Ciavorella: “Siamo incappati in una giornata decisamente storta. Penso che dopo diciassette partite una prova incolore ci possa stare. Dispiace aver perso così. Solitamente è la sconfitta il prezzo da pagare quando una squadra non sfrutta a dovere le numerose occasioni che riesce a crearsi. Adesso non dobbiamo fare drammi e dobbiamo pensare alle altre partite per conservare la terza posizione in classifica. Complimenti agli esperti avversari che hanno fornito una prova di carattere e determinazione”.