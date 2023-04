Il 22 aprile una convention a Palermo di Forza Italia

"Non sento Gianfranco Miccichè da parecchio tempo. Sino a ieri ho sentito Berlusconi e si va avanti. Forza Italia sta preparando per il 22 aprile a Palermo un grosso evento per il rilancio del partito in Sicilia. Il nostro è un partito aperto con una forte area moderata e centrista. I 12 deputati sono stati eletti con i valori di FI e interamente hanno aderito al gruppo del partito". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, al convegno organizzato a Palermo dall'assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo. "Io non avrei nulla in contrario a un dialogo con l'ala moderata del Terzo polo - ha detto Schifani - Il mio governo si muove nella logica dei dati elettorali. Nel momento in cui ci sarà all'Ars una espressione del Terzo polo, la guarderò con tanto interesse".