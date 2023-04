Calcio di Eccellenza. Il Modica sfiora il colpaccio a Taormina, i rossoblù incassano 2 gol negli ultimi 5 minuti: finisce 3 a 3

Due punti sicuramente persi per il Modica a Taormina. I rossoblù erano in vantaggio per 3 a 1 fino all'87' e hanno incassato due gol in 5 minuti vanificando una prestazione eccellente fino a quel momento. I tre punti avrebbero consentito di staccare la Leonzio (sconfitta dal Milazzo) nell'ultimo posto disponibile per i play off. Ora non resta che cercare il successo pieno domenica in casa con il Mazzarrone e sperare in un miracolo, nell'ultima di campionato, sul terreno della capolista Nuova Igea. Di certo, visto anche il risultato di Taormina, si arricchisce il libro delle occasioni perdute e delle recriminazioni.

A Taormina il Modica si presenta in maniera spavalda e sblocca il risultato al 32’ con Mincica (nella foto) che, pescato in area, batte Cirmigliaro. Tre minuti dopo, il raddoppio su calcio d’angolo dalla destra di Mincica che trova la testa di Agodirin che insacca. In apertura di ripresa il Taormina accorcia al 47’ con Di Mauro, imbucato da Assenzio ma il Modica ristabilisce le distanze al 69’ ancora con Mincica. All’87’ viene atterrato in area rossoblu Biondo: rigore ineccepibile trasformato da Cannavo’. Il pari arriva al 92’ con un tiro di Gagliardo sul quale nulla può Incatasciato.