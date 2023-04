Masci Canicattini in visita ai piccoli degenti dell'Umberto I di Siracusa

Il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, si è congratulato, a nome dell’Amministrazione comunale e della città, con la comunità MASCI Canicattini 1 "Baden Pippo", che, in occasione della Domenica delle Palme, ha donato delle Palme e dei ramoscelli d’ulivo benedetti insieme a degli ovetti pasquali ai degenti del reparto di Pediatria dell'ospedale Umberto I di Siracusa, augurando ai piccoli e alle loro famiglie una pronta guarigione e una Santa Pasqua.

Un ringraziamento è stato rivolto al Direttore, Paolo Bordonaro, per la disponibilità data per questo momento solidale che ha voluto regalare un sorriso ai bambini degenti dell’Umberto I.