Il Siracusa sbaglia un rigore e resta in 10 per 60 minuti: vince 3 a 2 contro la Roccacquadolcese

Con una doppietta di Luca Ficarotta, il Siracusa ha chiuso la pratica contro la Roccacquadolcese, chiudendo il match con un meritato 3 a 2 finale. Gli azzurri di Cacciola sono stati arbitri di se stessi. Hanno fallito un calcio di rigore con Savasta ed hanno giocato per sessanta minuti con un uomo in meno per la cervellotica espulsione di Pettinato, arrivata dopo 32 minuti di gioco. E' il Siracusa a partire forte ed al 12' il bomber dalla destra supera in velocità il suo diretto avversario e di sinistro sigla l' 1 a 0. Qualche minuto dopo Savasta fallisce il penalty dagli undici metri. La risposta dei messinesi arriva con un rigore a loro assegnato e la contestuale espulsione di Pettinato. Il Siracusa in 10 uomini non si disunisce, anche perchè il divario tecnico con gli avversari è fin troppo evidente. Prima dell'intervallo su azione del solito Ficarotta è maldestra la deviazione di un difensore in maglia bianca sulla propria porta.

Nel secondo tempo è ancora Ficarotta a mettere il sigillo sulla gara calciando di destro dalla distanza. Sul 3 a 1 Cacciola lo sostituisce per fargli prendere gli applausi della tribuna. A tempo scaduto gli ospiti accorciano le distanze. Gli azzurri rimangono a - 1 dalla capolista Igea Virtus ed a + 2 dal Taormina. Mancano gli ultimi 180 minuti ed il traguardo finale è ancora possibile.