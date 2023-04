A Vinitaly 2023 si presenta il menù ibleo con le eccellenze dei consorzi di tutela

I consorzi di tutela operanti in provincia di Ragusa (Ragusano Dop, Olio Dop Monti Iblei, Cioccolato di Modica Igp, Pomodoro di Pachino Igp, Carota Novella di Ispica Igp, Vino Cerasuolo di Vittoria Docg) in collaborazione con Slow Food di Ragusa e col sostegno del LiberoConsorzio Comunale presenteranno a Verona in occasione del Vinitaly, presso la sala Agorà del padiglione Sol&Agrifood, il progetto “Menù Ibleo”. L’appuntamento è per martedì 4 aprile. Il programma dell’iniziativa, mirata a valorizzare i prodotti agroalimentari e a favorirne ed incentivarne l’utilizzo da parte degli operatori del setto HoReCa oltre che a promuovere tutta l’enogastronomia del territorio ibleo, consta di due momenti.

Alle undici è prevista una conferenza stampa per la presentazione del progetto mentre a partire delle dodici sarà somministrato un pranzo con menu che prevede, per ogni piatto, l’utilizzo di prodotti di qualità e certificati del territorio ibleo.

Da parte degli organizzatori, che si avvarranno della collaborazione dell’associazione dei cuochi di Ragusa e della locale sezione di Amira, c’è la disponibilità a far tesoro dei contributi e dei suggerimenti degli esperti invitati e di tutto ciò che emergerà dai loro interventi, in sede di definizione del disciplinare che, al ritorno da Verona, si intende approvare e promuovere per indirizzare ed uniformare il comportamento dei ristoratori e degli operatori del settore HoReCa .