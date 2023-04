Il Pci di Siracusa attacca il sindaco: "Ha cementificato la zona di via Tisia"

"Da non crederci, si, proprio qui a Siracusa, Città d’Acqua e di Luce che nasce dal lascito storico e culturale che la contraddistingue e che dovrebbe guidare chi l’amministra verso una stagione di consapevolezza culturale mettendo al centro degli interventi pubblici e privati la qualità della vita e l’ecosistema urbano, ed invece cosa fa l’amministrazione Italia? Stravolge il progetto di riqualificazione di Via Tisia, Largo Dicone, Via delle Olimpiade e delle Vie limitrofe, cementificando tutto e eliminando dal progetto iniziale tutti gli alberi e di fatto creando un immensa isola di calore, contravvenendo al lascito storico e culturale della Città ed infine per completare il disastro, cosa fanno i nostri eroi amministratori? deliberano, invece di far ripristinare da Siam la fontana, decidono con i soldi dei contribuenti di murare, cestinare, la fontana, per posizionarci sopra la Testa di Panteo, opera “ d’Arte Scenografica” quindi non pensata né progettata per tale luogo, né per durare nel tempo ed infatti è presente ruggine e la base fuoriesce dal bordo della povera fontana murata, ma soprattutto ostruisce la visuale di chi amava sedersi nell’emiciclo a chiacchierare ed avrebbe voluto in questi anni e per il proseguo chiacchierare rilassandosi con la musica e il refrigerio dell’acqua e senza". La denuncia arriva dal presidente del Pci, Giuseppe Galletta.

"L’ennesimo schiaffo alla Città, alla qualità della vita e all’ecosistema urbano, completato dalla nefasta operazione di murare la fontana realizzata con tanti soldi dei contribuenti, fontana che con ulteriori soldi dei Cittadini era stata ripristinata nel Marzo del 2015 e poi di nuovo il nulla fino ad oggi, quando una mattina l’amministrazione Italia ne ha decretato la sua definitiva morte murandola e fu così che, dopo l’ombra e l’aria venne a mancare anche l’acqua, che tutti sanno, tranne il Sindaco e la sua amministrazione essere da sempre simbolo di vita e di sviluppo della Città".

Il Partito Comunista Italiano invita il sindaco Francesco Italia e la sua amministrazione a rendere noto alla cittadinanza:

- i costi necessari per la realizzazione di tale operazione, non necessaria e non urgente, comprensivi dell’illuminazione ed i costi preventivati per la manutenzione nel tempo di tale opera Scenografica;

- il progetto definitivo dei luoghi, che giustifichi tale intervento e evidenzi il miglioramento della vivibilità dell’emiciclo e della piazzetta tutta;

- i motivi che ad oggi hanno portato l’amministrazione a non pretendere da Siam il ripristino e la manutenzione di questa fontana, delle altre fontane e di tutte le fontanelle presenti in Città ed invece subito pronto ad avallare rincari retroattivi di tre anni del costo dell’acqua.

Il Partito Comunista Italiano ribadisce il proprio disappunto sulla eliminazione della fontana ultimo simbolo di vita nell’immensa colata di cemento da voi creata, motivo per cui invita l’amministrazione al ripristino della piazzetta e della fontana, a predisporre alberi nello spartitraffico e/o ai lati, a posizionare panchine e a posizionare fontanelle dove potersi dissetare.