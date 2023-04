Bomba a San Pietroburgo, è morto il blogger nazionalista Tatarsky

Il noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo, Vladlen Tatarsky, è rimasto ucciso nell'esplosione in un bar caffè a San Pietroburgo, vicino all'Università. Lo riferiscono i servizi di emergenza citati dai media russi. L'agenzia Tass precisa che l'esplosione è stata causata da oltre 200 grammi di Tnt. E' di almeno 25 il bilancio dei feriti.

Il ministero dell'Interno russo ha confermato la morte del blogger e "corrispondente di guerra" Vladlen Tatarsky nell'esplosione nel caffè nel centro di San Pietroburgo. Lo riferisce la Tass. "Alle 18.13 del 2 aprile 2023, la polizia ha ricevuto un'informazione in merito a un'esplosione sull'argine di Universitetsjaya. Come risultato, una persona è morta. Era il corrispondente di guerra Vladlen Tatarsky. Sedici persone sono rimaste ferite", ha detto il servizio stampa del ministero alla Tass.