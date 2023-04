Calcio, il Frigintini vince il derby con lo Scicli per 3 a 1

I rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica centrano il quinto successo consecutivo in questo finale di stagione e consolidano il quinto posto finale nel campionato di Promozione, girone D. Un piazzamento consolidato con il netto successo sullo Scicli nell’ultima giornata di campionato, che segnerà -anche- l’abbandono del calcio giocato per qualche atleta (Saro Di Martino) che è stata una bandiera nelle ultime stagioni. La gara con lo Scicli, comunque, che ha evidenziato come i rossoblù avrebbero potuto ottenere di più nel corso del campionato e che sono stati penalizzati da un inizio non molto convincente, poi da segnali di ripresa ed ancora da un periodo «buio» che aveva fatto precipitare la squadra in piena zona retrocessione. Poi la rinascita e il finale in crescendo con il quinto posto finale. Il match con lo Scicli è ricco di appunti, con gli ospiti che con Carrabino si fanno subito pericolosi, contraccambiati da Noukri che impegna il portiere ospite. Al 9’ Simone Iozzia impegna l’estremo difensore ospite che para la conclusione. 25’ Caccamo manca una facile deviazione sotto porta e al 31’ Carrabino colpisce la traversa. Al 42’ Caruso si oppone alla grande su due conclusioni consecutive degli attaccanti dello Scicli mentre al 46’ Orazio Caccamo prova e trova la conclusione vincente dal limite dell’area di rigore per il gol del vantaggio del Frigintini. Nel secondo tempo al 9’ raddoppio di Caccamo, poi è Sangiorgio a non essere lucido nella conclusione al 19’ e al 23’ Ruffino (subentrato a Caruso) compie la prima parata su tiro di La China. Al 29’ Fusca dalla distanza fa 3-0 e al 37’ Carrabino di testa accorcia le distanze con il gol del 3-1. Poi la gara perde di intensità e i rossoblù di mister Buoncompagni portano a casa il netto successo.

(Nella foto Saro Di Martino)