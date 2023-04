Il Catania già promosso liquida il Lemezia con 2 gol: adesso gioca per i record

Il Catania incassa altri 3 punti: Nulla da fare per il Lamezia che torna in Calabria con due pive nel sacco.

L’undici etneo ha fatto emergere l’evidente superiorità tecnica attraverso un’organizzazione tattica e tanto equilibrio. I rossazzurri hanno fatto quello che dovevano per vincere meritatamente e proseguono la loro appassionata corsa verso i record. Primo tempo che è il riassunto della puntata precedente con il Catania che ha sbloccato il match nella prima mezzora. Contro il Canicattì bastarono 26 minuti oggi 18’ con la firma di Chiarella di sinistro sugli sviluppi di un corner. In precedenza Lodi ha fallito un calcio di rigore. Nella ripresa la gioia per il raddoppio di Andrea Russotto al 95'. Ma lo spettacolo è stato sugli spalti con i 18 mila del Massimino che hanno voluto ringraziare i propri beniamini con tanti cori e grandi coreografie all'inizio del match.