Catania, il Siulp dona un defibrillatore alla Questura con il ricavato di un torneo di Padel

La Segreteria Provinciale del S.I.U.L.P. ( Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia) di Catania ha organizzato un torneo di Padel presso i campi della struttura “21 Padel Arena” di Misterbianco.

La collaborazione con gli sponsor, i proventi del torneo nonché la straordinaria cooperazione con Antonio Barresi, Presidente dell’Associazione “Il Cuore di Raffaele E.T.S.”, che fornirà attraverso lezioni gratuite di rianimazione cardiopolmonare e l’uso di defibrillatore, hanno consentito l’acquisto di un defibrillatore da donare alla Questura di Catania per essere collocato in Piazza Santa Nicolella, in centro storico, a disposizione della cittadinanza così da coniugare l’attività lavorativa con le esigenze dei catanesi, aggiungendo valore alla “Polizia di Prossimità”.

La consegna del defibrillatore al Questore di Catania, Calvino, avverrà il 5 aprile alle 11, alla presenza di autorità civili e militari.