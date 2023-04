La sindaca di Avola annuncia l'apertura di un Centro per l'autismo a Noto

Un importante traguardo nella zona sud della provincia di Siracusa con la nascita di un Centro per l’Autismo Avola-Noto. Lìapertura è programmata per il prossimo 26 aprile nel presidio Trigona di Noto in collegamento con l’attivazione nell’Ambulatorio NPIA (Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) ad Avola nel Pte di Piazza Crispi del nuovo servizio di supporto per la diagnosi e intervento dei Disturbi dello Spettro dell'Autismo. A darne notizia è la sindaca di Avola, Rossana Cannata.

"Si tratta -afferma Rossana Cannata - di un lavoro sinergico con la Direzione Asp di Siracusa guidata da Salvatore Ficarra che consentirà di alleviare disagi ad associazioni e famiglie legate alle distanze con ricadute evidenti sulla definizione diagnostica e sul profilo terapeutico e riabilitativo dei pazienti. Un impegno che con emozione vede concretizzare nuovi servizi sanitari per la nostra zona sud e garantire un nuovo presidio di prossimità. Ieri sera invece al Palazzo di città abbiamo comunicato l’avvio a partire dastamane del progetto inclusivo “Ippoterapia, arti e mestieri”, con il sostegno e patrocinio dell'amministrazione comunale, promosso dall’associazione “Insieme per l’autismo onlus”, dal C.I.A. Centro Ippoterapeutico Avolese con la collaborazione dell’associazione A.M.A.C. (Associazione Mediterranea arte e cultura) e la gastronomia ristorante Retrogusto. Un innovativo servizio gratuito per bambini, ragazzi e adulti con disabilità, autismo o qualsiasi tipo di svantaggio sociale che con istanza formulata ai Servizi sociali del nostro comune ha lo scopo di orientamento e inserimento lavorativo, attraverso specifiche attività, ai mestieri più adatti alla proprie inclinazione naturali".