Realizza discarica in un'area rurale, allevatore denunciato a Carlentini

I Carabinieri della Stazione di Carlentini hanno denunciato un allevatore del luogo, per aver realizzato una discarica abusiva all'interno di un terreno di sua proprietà in Contrada Cannellazza. I militari hanno effettuato un sopralluogo con personale specializzato del Libero Consorzio comunale di Siracusa a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini incuriositi da strani movimenti all'interno di un'area rurale privata. Dal sopralluogo è emerso che circa 1000 metri quadrati di un terreno agricolo di proprietà del 40enne erano stati coperti con del materiale derivato da scarti edilizi. Nella circostanza, è stato accertato che un invaso artificiale utilizzato per l'irrigazione dei campi era stato interamente coperto. L'uomo è stato denunciato all'Autorità giudiziaria aretusea, dovendo rispondere di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, come previsto dal Codice dell'Ambiente.