Aveva droga ed il kit per lo spaccio: un obbligo di dimora a Catania

Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania – Fontanarossa hanno arrestato in flagranza un 18enne catanese, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I militari dell’Arma, al termine di una speditiva attività info-investigativa, sul conto del 18enne, sospettato di “dedicarsi” allo spaccio di droga, si sono messi sulle sue tracce rintracciandolo e bloccandolo in piazza Beppe Montagna.

Il giovane è stato quindi sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi tra cui vi era quella di accensione di un Honda SH 350 nella sua disponibilità e posteggiato nella medesima piazza.

Questa volta la perquisizione del motoveicolo ha fornito riscontro ai militari poiché, nascosto nel vano sotto sella del motoveicolo, è stato rinvenuto un borsello al cui interno vi era un contenitore in plastica che custodiva un vasto assortimento di droga.

I Carabinieri, infatti, hanno trovato 37 involucri in cellophane termosaldati contenenti cocaina del peso complessivo di 11 grammi, 6 involucri contenenti cocaina per un peso totale di 1,3 grammi e 34 involucri contenenti cocaina per un peso totale di 5,8 grammi.

A completare il “kit” dello spacciatore anche un foglietto manoscritto recante le cifre corrispondenti al numero di dosi di sostanza stupefacente “in carico”, una radio portatile ricetrasmittente e la somma di denaro contante di 427 euro, ritenuta provento dello spaccio.

Tutto la sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro dai Carabinieri, mentre, il 18enne è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di dimora presso la sua abitazione tra le 23:00 e le 6:00.