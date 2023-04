Con un'ordinanza della sindaca di Pachino, torna la Ztl a Marzamemi

Fino al 2 Giugno 2023 viene reintrodotta la ZTL a Marzamemi con le seguenti modalità:

Zona“A”–Strade e vie del centro urbano di Marzamemi ricadenti nel comprensorio territoriale di Pachino denominate: Via Marzamemi, tratto compreso tra le intersezioni con V.le S.Fortuna e Via Montoneri: tutti i giorni di Sabato, Domenica, e nei giorni prefestivi e festivi – dalle ore 11.00 alle ore 24.00;

Viale Paolo Calleri,tratto compreso tra le intersezioni con il V.le Fortuna e il bivio di C.da Porto Fossa, esclusi i veicoli di residenti e ospiti delle strutture ricettive ivi esistenti: tutti igiorni Sabato,Domenica,e nei giorni prefestivi e festivi– dalle ore 19.00 alle 24.00;

Zona“B”–Strade e vie del centro urbano di Marzamemi, ricadenti nel comprensorio territoriale di Pachino, denominate: Via Montoneri,tratto compreso tra le intersezioni con Via Nuova e Via Marzamemi;Via Marzamemi, tratto compreso tra le intersezioni con Via Montonerie Via Regina Elena; Via Regina Elena,tratto compreso tra Via Marzamemi e l’intersezione con la Via Nuova;- Via Mentana,Via Giardina,Via Arimondi,Via Madanò,Via Amendola,Via Arnaldo da Brescia,Via Santoro Romeo,Via Chiaramida,Via F.Baracca, Via M.Marsilla,Vicolo Spinazza e RoncoA.Diaz; Via Bianchi, tratto compreso tra Via Nuova eViaGiardina. Tutti i giorni Sabato,Domenica,e nei giorni prefestivi e festivi–dalle ore 11.00 alle ore 24.00;

Strade e vie del centro urbano di Marzamemi ricadenti nel comprensorio territoriale di Pachino,di competenza dell'Autorità Marittima Portuale di Siracusa: - V.le Jonio,tratto compreso tra la Via Marzamemi e Largo Balata,come da prescrizioni del vigente dispositivo emanato dall’Autorità Portuale competente. Tutti i giorni Sabato,Domenica,e nei giorni prefestivi e festivi –dalle ore 11.00 alle ore 24.00.