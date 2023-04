Concussione, scarcerati l'ex vice sindaco di Pachino e il pensionato della Regione

Il Gip del Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato, ha convalidato questa mattina gli arresti per l'ex vice sindaco di Pachino, Aldo Russo, 56 anni e del pensionato della Regione, Giuseppe Di Martino di 68, finiti in carcere venerdì scorso con l'accusa di concussione. Il giudice pur osservando nel decreto 'gravi indizi di colpevolezza' ha concesso all'ex amministratore di 'Diventerà bellissima' ed al pensionato gli arresti domiciliari senza l'ausilio della scorta. Significa che gli indagati hanno potuto lasciare la casa di reclusione di contrada Pendente senza essere scortati dalle forze dell'ordine per raggiungere il proprio domicilio a Pachino. In questo frangente non potranno, però, avere contatto con l'esterno, ma solo rapporti all'interno del nucleo familiare. SEGUE