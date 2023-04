Sport e scuola, a Ragusa finale regionale "basket 3 contro 3"

Si terrà a Ragusa, presso il Pala Padua, giorno 4 aprile dalle 10 al primo pomeriggio, la “Finale Regionale dei Campionati studenteschi 2022-2023”, basket 3 contro 3. Ragusa diventa centro di solidarietà e protagonismo sociale attraverso lo sport a sostegno della didattica innovativa che punta sui giovani e sulle loro skill. Lo sport come mezzo educativo e formativo affinché nessuno studente e nessuna studentessa possa restare indietro. Una manifestazione che è possibile grazie all’impegno e al sostegno della Direzione dell'U.S.R., dal Direttore Pierro, della Dirigente provinciale dell’Ambito Territoriale di Ragusa, Viviana Assenza. L’iniziativa è promossa dalle istituzioni ed ha sempre un notevole successo, organizzata da docenti che investono il proprio tempo e lavoro affinché da Ragusa e da tutto il territorio possano emergere i talenti dei propri studenti. Docenti e non solo si sono messi a disposizione, in modo assolutamente volontario e anche a livello medico, a titolo gratuito, hanno supportato il percorso della finale regionale. Saranno presenti tutte le scuole di primo e secondo grado di tutte le province siciliane. Ovvero i ragazzi e le ragazze della scuola media inferiore e del triennio degli istituti superiori.

L’Istituto Crispi è la scuola Polo referente di questa manifestazione progetto. Il coordinatore regionale è il professore Giovanni Caramazza. Docente referente che cura l’organizzazione per l’Usp è la professoressa Katia Bruno.