Caro voli, giovedì a Catania corteo promosso dai deputati regionali Spada e La Vardera

Corteo contro il caro voli, giovedì 6 aprile, a Catania. L’iniziativa, promossa dai deputati regionali Tiziano Spada e Ismaele La Vardera ma aperta a tutte le forze politiche che abbiano a cuore questa tematica, prenderà il via alle 15,30 da via Etnea, di fronte all’ingresso di villa Bellini, per concludersi in piazza Duomo.

«Qui - spiega Tiziano Spada - ci aspettiamo che venga il ministro Matteo Salvini il quale, ci auguriamo, risponda alle nostre domande in quanto è a dir poco vergognoso continuare a speculare sulle spalle delle famiglie siciliane e a creare grosse difficoltà a quanti, per motivi di studio o di lavoro, vivono fuori regione. Serve un’azione concreta, chiara, forte e, soprattutto, non più rinviabile».

Tutti i partecipanti al corteo sono invitati dagli organizzattori a portare un trolley come simbolo della protesta.