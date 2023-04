Precetto Pasquale al Comune di Canicattini Bagni

Precetto Pasquale questa mattina, nell’aula consiliare del Comune di Canicattini Bagni, dei Dipendenti, Amministratori e Consiglieri comunali, officiato da Don Marco Ramondetta, Parroco della Chiesa Madre.

Nel suo breve intervento, Don Marco ha rilanciato il messaggio di «condivisione e responsabilità nel mettersi, per chi ricopre ruoli pubblici, al servizio della Comunità, diventando un tutt’uno con essa, facendo sino in fondo la propria parte, diventando così, come la Pasqua, portatori di speranza».

Al termine del rito pasquale, il Sindaco Paolo Amenta ha espresso a Don Marco, ai Dipendenti e ai presenti, l’augurio di una Santa Pasqua di Condivisione, Serenità e Pace.

Lo stesso primo cittadino insieme alla Giunta e ai Consiglieri presenti, accompagnato da Don Marco Ramondetta si è recato presso l’Asilo Nido comunale di via San Nicola per portare a tutto il personale, e attraverso esso ai familiari dei bambini accuditi, gli auguri pasquali.